Россия в войне с Украиной уже потеряла 215 самолетов и 180 вертолетов
Россия за 114 дней войны в Украине уже потеряла более 32 тысяч солдат, 215 самолетов, 180 вертолетов и 734 артиллерийские системы. Об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:
• личного состава – около 32 150 (+200) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1 456 (+7) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3 563 (+18) ед,
• артиллерийских систем – 734 (+5) ед,
• РСЗО – 233 (+3) ед,
• средств ПВО – 97 (+0) ед,
• самолетов – 215 (+2) ед,
• вертолетов – 180 (+1) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2) ед,
• крылатых ракет – 129 (+0) ед,
• кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2 496 (+2) ед,
• специальной техники – 55 (+0) ед.
Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском направлении.