Россия в войне с Украиной уже потеряла 215 самолетов и 180 вертолетов

Россия за 114 дней войны в Украине уже потеряла более 32 тысяч солдат, 215 самолетов, 180 вертолетов и 734 артиллерийские системы. Об этом говорится в информации Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:

• личного состава – около 32 150 (+200) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1 456 (+7) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3 563 (+18) ед,

• артиллерийских систем – 734 (+5) ед,

• РСЗО – 233 (+3) ед,

• средств ПВО – 97 (+0) ед,

• самолетов – 215 (+2) ед,

• вертолетов – 180 (+1) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 (+2) ед,

• крылатых ракет – 129 (+0) ед,

• кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 496 (+2) ед,

• специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском направлении.