В Индии сократили службу в армии – в стране вспыхнули погромы

Анонсированная реформа системы призыва в армию Индии спровоцировала протесты в нескольких регионах страны. Срок службы планируют сократить до четырех лет. Протестующие недовольны перспективой для 75% призывников стать безработными через четыре года и лишиться государственных преференций, передает «Коммерсант».

Реформа под названием Agnipath предполагает сокращение срока службы в вооруженных силах до четырех лет для большинства призывников. Ранее средний срок службы в индийской армии составлял 17 лет.

Газета The Indian Express сообщает, что в штате Бихар протестующие подожгли два поезда, заблокировав железнодорожное сообщение в городе Бихия. Вчера, 16 июня, местные власти отключили мобильный интернет в одном из районов штата Харьяна на севере Индии и попытались разогнать демонстрантов выстрелами в воздух.

CNN отмечает, что полиция открыла огонь для сдерживания протестующих после того, как они забросали камнями дом высокопоставленного чиновника. Представители оппозиции также подожгли офис партии «Бхаратия джаната парти», в которой состоит действующий премьер-министр Индии Нарендра Моди. Реформа вооруженных сил была объявлена его правительством.

Изменение порядка набора призывников в индийскую армию кабмин объяснил необходимостью сократить пенсионные расходы и снизить средний возраст личного состава. «Куда мы пойдем, проработав всего четыре года? Мы останемся без крова через четыре года службы. Вот и перекрыли дороги», - объяснил свою мотивацию один из протестующих в диалоге с ANI.