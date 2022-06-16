Британская разведка: миллионеры бегут из России

На фоне войны в России прочно устанавливается авторитарный режим, к которому, впрочем, страна движется уже давно. В последние недели Дума рассматривает законопроект о введении 20-летнего тюремного срока для россиян, воюющих против Российской Федерации. Об этом говорится в сводке британской разведки.

Выступления против вторжения также подвергаются уголовному преследованию. Несмотря на то, что в соцопросах большинство россиян заявляют о своей поддержке "спецоперации", часть населения как активно, так и пассивно демонстрирует свое несогласие.

Легион "Свобода России", набранный из россиян, почти наверняка участвует в боевых действиях на стороне украинских военных. Некоторые высокопоставленные российские чиновники, судя по всему, лишились влияния после критики войны.