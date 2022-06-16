Газета The New York Times опубликовала фотографию братской могилы в городе Лисичанск Луганской области, который находится под контролем украинских военных.

По данным журналистов, могила находится на окраине города и, судя по снимку, представляет собой незакопанную траншею. Всего в ней, по словам украинских военных, лежат около 300 тел мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов в Лисичанске, Северодонецке и Рубежном за последние месяцы.

Тела запакованы в мешки и свалены в общую кучу, поскольку нет родственников, которые могли бы забрать и похоронить их, отмечает издание. Военные объяснили, что хоронят тела в траншее с апреля и пока не могут закопать могилу, поскольку вся техника направлена на сооружение окопов.