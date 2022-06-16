Минтруда о росте зарплат за 4 года

Повышение заработной платы стало важным направлением последовательных социальных реформ, проводимых в Азербайджане за последние четыре года, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно сообщению, за этот период минимальная зарплата была увеличена в 2,3 раза - до 300 манатов. Среднемесячная зарплата выросла на 41 процент - до 768 манатов, медианная зарплата - на 85 процентов, до 410 манатов.

Отношение минимальной и медианной заработных плат к среднемесячной зарплате увеличилось с 24 до 40 процентов и с 41 до 53 процентов соответственно.