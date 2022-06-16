В России признали, что часть топ-менеджеров покинула Сбербанк из-за санкций

Глава Сбербанка Герман Греф признался, что часть топ-менеджеров покинула банк из-за санкций, но ситуация не стала критичной и были найдены замены. Об этом он сообщил журналистам после делового завтрака "Сбера" в кулуарах ПМЭФ.

"Среди уходящих были люди, которые уходили планово. И нет ничего необычного в этом, у нас готовились заранее замены и они произошли. А часть, конечно, была связана с тем, что банк попал под SDN-санкции, все члены правления под них попали, и часть из них приняла решение о том, что хочет покинуть компанию. Это решение каждого человека, ничего страшного при этом не произошло, все они заменены - две позиции временно, остальные - постоянно. В этом нет никакой критичности", - цитирует слова Грефа ТАСС.