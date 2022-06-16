В России заявили об откате экономики на 10 лет назад

Экономика России в 2022 году откатилась фактически на 10 лет назад. Возврат на уровень 2021 года может занять целое десятилетие, заявил глава российского Сбербанка Герман Греф в ходе традиционного «Делового завтрака» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Слова Грефа приводит РБК.

«Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно десять лет», - сказал глава Сбера, при этом он не назвал причины отката российской экономики.

Ситуацию в экономике, как и уровень давления на Россию со стороны мировых государств, Греф назвал «парадоксальной, но не столь драматичной». Санкционный эффект же, по его мнению, оказался не таким жестким, как ожидалось. Ограничения со стороны иностранных стран и вовсе привели к рекордному укреплению рубля, что смягчило инфляцию, за ней ключевую ставку и возобновило кредитование.

«Ну и, конечно, огромный профицит торгового баланса, резкое снижение спроса на валюту, резкое снижение импортных потоков привели к переукреплению рубля - такой ситуации я не видел никогда: когда валюта, собственно говоря, в России никому не нужна», - заявил Греф.