МИД: Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов

«Азербайджан ждет от Армении конкретных шагов для скорого подписания мирного договора». Об этом, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме на тему «Угрозы глобальному миропорядку», заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Он отметил, что Азербайджан ждет, когда Армения, наконец, предпримет конкретные шаги для продвижения мирного процесса.

«Азербайджан, со своей стороны, представил Армении пять основных принципов, которым необходимо следовать», - сказал Мамедов.