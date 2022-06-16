«На данный момент наиболее перспективным форматом для развития региона Южного Кавказа является интеграционная программа «ЕС - Восточное партнерство», в которой участвуют все три государства региона», - заявил в интервью haqqin.az экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

По его словам, для Грузии формат «3+3» вместе с Россией, Турцией, Ираном, Азербайджаном и Арменией абсолютно неприемлем из-за участия в нем Москвы, не признающей территориальную целостность Грузии.

И если у Армении и Азербайджана в формате «3+3» могут быть свои «зацепки» через Россию и Турцию, то у Грузии, активно участвующей в «Восточном партнерстве», единственное геополитическое «окно» - это Евросоюз и блок НАТО, в которых представлена соседняя Турция.