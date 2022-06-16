Экс-президент Грузии поддержал новые тезисы Ильхама Алиева лицом к лицу с haqqin.az
«На данный момент наиболее перспективным форматом для развития региона Южного Кавказа является интеграционная программа «ЕС - Восточное партнерство», в которой участвуют все три государства региона», - заявил в интервью haqqin.az экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
По его словам, для Грузии формат «3+3» вместе с Россией, Турцией, Ираном, Азербайджаном и Арменией абсолютно неприемлем из-за участия в нем Москвы, не признающей территориальную целостность Грузии.
И если у Армении и Азербайджана в формате «3+3» могут быть свои «зацепки» через Россию и Турцию, то у Грузии, активно участвующей в «Восточном партнерстве», единственное геополитическое «окно» - это Евросоюз и блок НАТО, в которых представлена соседняя Турция.
«Президент Ильхам Алиев выступил с интересным предложением создать новый формат взаимодействия на Южном Кавказе с участием Грузии, Армении и Азербайджана, - отметил Маргвелашвили. – Президент Азербайджана абсолютно прав, когда говорит, что этот формат может заменить Минскую группу ОБСЕ, которая после 28 лет существования исчерпала свои возможности и не соответствует требованиям сегодняшнего дня».
По мнению экс-президента Грузии, участие Армении и Азербайджана в формате «Восточное партнерство» абсолютно логично, поскольку эта программа открывает впечатляющие перспективы в плане эффективности развития Южного Кавказа.
«Восточное партнерство» находится сегодня на интересном этапе развития, - подчеркнул Георгий Маргвелашвили. – Украина, по существу, уже одержала победу над российской армией, сумев дважды отразить попытки Москвы оккупировать ее территории. Украина становится все более значимой страной Восточной Европы как в политическом, так и в геополитическом аспектах, поскольку у нее налажены тесные связи с Великобританией и Польшей, создавших эффективный тандем для защиты общеевропейской безопасности. После победы Украины, которая не вызывает сомнений, Польша будет играть ведущую роль во всем регионе Восточной Европы. Таким образом, концепция «Восточного партнерства» представляется мне куда более перспективной, нежели формат «3+3»…».
Экс-президент Грузии напомнил слова министра обороны США Ллойда Остина, заявившего, что военные успехи Украины - это отправная точка, после которой Россия навсегда утратит свой потенциал мирового агрессора.
«Достигнув этой точки, возможности Москвы влиять на Южной Кавказ если и не исчезнут вовсе, то в любом случае сильно уменьшатся», - подчеркнул Георгий Маргвелашвили.