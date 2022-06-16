В Азербайджан доставят тесты и лекарства от оспы обезьян
Здравоохранение Азербайджана готово ответить на любые эпидемические и пандемические вызовы, сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев.
Министр отметил, что в связи с оспой обезьян предприняты все необходимые упреждающие меры.
«На днях ВОЗ отправит тесты в Азербайджан. Также в кратчайшее время в Азербайджан будут доставлены все лекарственные препараты, которые прошли регистрацию и необходимы для лечения оспы обезьян», - приводит АПА слова министра здравоохранения.