Франция перестала получать российский газ

Оператор GRTgaz заявил, что Франция больше не получает российский газ по трубопроводу, сообщает BFMTV со ссылкой на AFP.

«Франция не получала российский газ с 15 июня в связи с «прекращением физического потока между Францией и Германией», - говорится в публикации.

Подача газа во Францию могла прекратиться в связи с тем, что «Газпром» значительно сократил объем поставок в страны Европы, в том числе в Германию.