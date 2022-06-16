Россияне обстреливали Черниговщину снарядами с пропагандистскими листовками, которые были предназначены для жителей Чеченской Республики. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

"В середине он нес пропагандистский яд. Что интересно, эти пропагандистские листовки предназначены для жителей Чеченской Республики. Или перепутали, или просто не заморачиваются. Но эти листовки высыпались на головы украинцев", - заявил Енин.

Он продемонстрировал 122-мм снаряд от системы "Град", произведенный при Советском Союзе и упавший на территории Черниговской области.

"Граждане Чеченской Республики! Вас пытаются вовлечь в вооруженное противостояние с федеральными войсками. Вас пытаются вынудить защищать чужие вам интересы. Интересы местных магнатов, руководителей, банд, террористов", - было написано на листовках.