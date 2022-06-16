Эвакуация с химзавода «Азот» невозможна

"В укрытии 568 человек, в том числе 38 детей. Выход с завода возможен только при полном прекращении огня", - написал Гайдай на своей странице в "Фейсбуке".

По его словам, покидать завод крайне опасно из-за постоянных обстрелов и непрекращающихся боевых действий вокруг и внутри города.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил, что мирные жители, укрывающиеся на территории химзавода "Азот" в Северодонецке, должны оставаться в убежище.

По его словам, если выходить сейчас, то 99% погибнет.

"В прошлом месяце, когда мы предлагали, эти люди от эвакуации отказались", - добавил он.

Он также заявил, что связь областных властей с Северодонецком не прервана, город не заблокирован.