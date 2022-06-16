Москва: Турция – важный экономический и торговый партнер России

При этом правительства двух стран нацелены на рост торгово-экономического оборота. По итогам 2021 года товарооборот между РФ и Турцией вырос на 57 процентов - до 33 млрд долларов.

По его словам, президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган находятся в постоянном контакте.

Турция на протяжении многих лет остается важным экономическим и торговым партнером России. Об этом агентству «Анадолу» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Реализуются крупные инвестиционные проекты как в России, так и в Турции. Здесь я назову «Турецкий поток», АЭС «Аккую», построен завод по производству грузовых автомобилей ГАЗ и множество других проектов. Созданы особые экономические зоны. Представители малого и среднего бизнеса работают при поддержке государства», - констатировал вице-премьер.

По его словам, безусловно, две страны связывает многое и в туристическом бизнесе.

Новак указал, что в настоящее время образовались дополнительные ниши развития сотрудничества, в том числе по использованию Турции как транспортно-логистического хаба, по поставкам продукции как в Россию, так и из РФ в Турцию, в том числе по оборудованию, которое не производится в России.

По его словам, все вопросы обсуждаются как на уровне межправкомиссий, так и на уровне бизнеса между собой. «Сегодня состоялась вторая встреча бизнес-сообщества России и Турции, которое очень заинтересовано в высказывании предложений по развитию дальнейшего совместного сотрудничества», - сказал Новак.

Вице-премьер РФ напомнил, что Россия всегда являлась крупным поставщиком зерновых в Турцию.

«Поэтому мы здесь не видим особых проблем. Наши компании являются производителями. Речь идет о коммерческих вопросах, и они между собой договариваются. Я думаю, что при наличии экспортного потенциала и ресурса РФ будет поставлено достаточно продукции потребителям», - отметил он.