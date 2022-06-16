В Армении задержан экс-глава управления Минобороны

Экс-глава управления ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Армении, генерал-майор Армен Арутюнян задержан по уголовному делу, расследуемому в следственном департаменте Службы национальной безопасности Армении, пишет Newspress.am со ссылкой на СНБ страны.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий и хищении сумм в особо крупных размерах. В ходе предварительного следствия было установлено, что в рамках договора, заключенного между Министерством обороны страны и компанией-поставщиком оружия и боеприпасов, Армен Арутюнян, возглавлявший комиссию по приему товаров, способствовал приему не соответствующих договору товаров и хищению финансовых средств Минобороны в особо крупном размере.

В результате Министерству обороны компанией-поставщиком были поставлены не соответствующие тактико-техническим требованиям боеприпасы чешского производства на общую сумму 1.083.000 долларов США.