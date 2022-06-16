Подарок Aral Group медицинским работникам Азербайджана

Главные герои в борьбе с любой болезнью – это, конечно же, врачи. Мы говорим искреннее спасибо всем медицинским работникам, кто заботится о нашем здоровье. Компания Aral Group бесконечно рада, что так много врачей выбирают наш комплекс Greenville Residence для жизни вне работы, комфортное пространство для отдыха и времени с семьей. Мы поздравляем всех медицинских работников с профессиональным праздником и желаем успехов и карьерного роста!

Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых. Важность этой профессии очень сложно переоценить. И в качестве благодарности с 10 июня по 10 июля в Greenville Residence при покупке квартиры со второго этапа в рассрочку на первый взнос мы дарим 5 000 AZN всем медицинским работникам и членам их семей. Для покупки квартиры понадобится только удостоверение личности. Выгодные условия кредитования позволяют продлить срок оплаты до 22 лет.

Мы создали все условия для комфортного проживания и проведения досуга на территории комплекса. 8 га территории из общей площади комплекса 10 га отведено для полезного и приятного времяпрепровождения – это парковая и пикниковая зона, спортивные и детские площадки, а также большое количество деревьев и зеленых насаждений.

Любители активного образа жизни оценят наличие в комплексе беговой и велосипедных дорожек протяженностью 5 км. Также на территории комплекса будут построены баскетбольная площадка, теннисный корт и футбольное поле, закрытый и открытый бассейн, рестораны, кафе и торговый центр.

Aral Group – 30 лет профессиональной деятельности в сфере недвижимости. И вы станьте частью нашей семьи!