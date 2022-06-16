Жительница Баку «успокаивала» своего ребенка метамфетамином

Жительница Баку давала своему трехлетнему ребенку метамфетамин, чтобы «успокоить» его. Ребенок помещен в приют Союза детей Азербайджана. Об этом заявила haqqin.az руоководитель Союза Кямаля Агазаде. По ее словам, трехлетний мальчик не реагировал на внешние раздражители.

«Соседи жаловались, что мать употребляла наркотики, вела легкомысленный образ жизни и жестоко обращалась с ребенком. Женщина неоднократно пугала ребенка, угрожая сбросить его из окна. Семья проживала в поселке Масазыр. На месте уже работают сотрудники полиции. Женщину доставили в наркологический диспансер», - рассказывает Агазаде.

«Ребенок ни с кем не общается, стоит лицом к стене, реагирует только на громкие звуки, если кто-то к нему приближается, закрывает голову и лицо руками, словно пытается защититься. Нос ребенка опухший и красный. Судя по симптомам, он привык к наркотикам».

Агазаде отметила, что для осмотра ребенка пригласили врачей. «Если человек ведет легкомысленный образ жизни, это его личное дело, но в данном случае имеет место вред окружающим. К сожалению, ребенку приходилось жить в такой ситуации. Когда его принесли в приют, он был полностью апатичен. Главное в настоящее время - чтобы ребенок получил соответствующее лечение, а женщину лишить права на материнство».