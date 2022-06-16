Албанский телеканал подготовил видеорепортаж из Карабаха

Группа представителей СМИ Албании с 1 по 5 июня находилась с визитом в Азербайджане, во время которого посетила Карабах.

Сообщается, что по итогам поездки известное в Албании новостное агентство Balkanweb и телеканал News24 опубликовали статьи, а также подготовили видеорепортаж.

Отмечается, что до Второй Карабахской войны около 20% территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под оккупацией Армении.