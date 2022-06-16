Албанский телеканал подготовил видеорепортаж из Карабаха
Группа представителей СМИ Албании с 1 по 5 июня находилась с визитом в Азербайджане, во время которого посетила Карабах.
Сообщается, что по итогам поездки известное в Албании новостное агентство Balkanweb и телеканал News24 опубликовали статьи, а также подготовили видеорепортаж.
Отмечается, что до Второй Карабахской войны около 20% территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находились под оккупацией Армении.
В 2020 году в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои признанные международным правом территории. После этого официальный Баку заявил, что карабахский конфликт урегулирован и Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность.
Чтобы ближе познакомиться с масштабом разрушений, учиненных ВС Армении во время оккупации азербайджанских территорий, ходом нынешних строительных и восстановительных работ на этих землях, команда News 24 в течение четырех дней находилась в освобожденном Карабахском регионе.
News 24 - первый албанский телеканал, подготовивший репортаж о Карабахе - освобожденной от оккупации территории Азербайджана, и побывавший на постконфликтной территории.
«Следующей остановкой была Шуша! Самая драгоценная жемчужина в череде побед Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 2022 год «Годом города Шуша» как культурной столицы Азербайджана. Когда-то Шуша заслуженно называлась «Консерваторией Кавказа». Но война полностью разрушила инфраструктуру в Шуше, включая жилые кварталы, религиозные строения, исторические и культурные здания.
8 ноября 2020 года Шуша была освобождена. В этот день в Азербайджане был объявлен День Победы! Сегодня после десятилетий разрушений и мародерства, а также недавних бомбардировок армян в Шуше ведутся восстановительные и реставрационные работы», - отмечается в репортаже.