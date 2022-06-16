Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев принял жителей Бардинского и Тертерского районов.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, большинство пришедших на прием - вынужденные переселенцы, проживающие в этих районах. В обращениях основное внимание уделялось предоставлению специального жилья, входящего в состав государственного жилищного фонда, ремонту временного жилья, установлению единого ежемесячного пособия, трудоустройству и подготовке к возвращению.

Граждане были проинформированы о выполнении поручения президента Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий и началу возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.