Ровшан Рзаев принял жителей Барды и Тертера фото
Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев принял жителей Бардинского и Тертерского районов.
Как сообщили haqqin.az в ведомстве, большинство пришедших на прием - вынужденные переселенцы, проживающие в этих районах. В обращениях основное внимание уделялось предоставлению специального жилья, входящего в состав государственного жилищного фонда, ремонту временного жилья, установлению единого ежемесячного пособия, трудоустройству и подготовке к возвращению.
Граждане были проинформированы о выполнении поручения президента Азербайджана по восстановлению освобожденных территорий и началу возвращения вынужденных переселенцев в свои дома.
Отмечалось, что в освобожденных районах строится жилье для вынужденных переселенцев, и в ближайшие годы работа в этом направлении будет ускорена. При поэтапном возвращении в новые квартиры в первую очередь будут переселены лица, проживающие в наиболее тяжелых условиях во временных поселениях.
Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, решалась на месте. Председатель Госкомитета сообщил, что вопросы рассмотрят в кратчайшие сроки и будут приняты соответствующие меры.