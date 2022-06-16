Бойцы "Интернационального легиона" показали, как участвуют в сражениях против российских войск на стороне Украины в Северодонецке. Они передвигаются перебежками, занимают позицию в укрытии, используют подавление огнем, если необходимо пройти через опасную местность.

Ролик опубликовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Facebook, пишет УНИАН.

На видео сначала показывается, как бойцы передвигаются внутри промышленного или складского помещения. Они постоянно прячутся за колоннами и перебегают от одного укрытия к другому.