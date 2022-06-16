Бойцы «Интернационального легиона» против российской армии в Северодонецке видео
Бойцы "Интернационального легиона" показали, как участвуют в сражениях против российских войск на стороне Украины в Северодонецке. Они передвигаются перебежками, занимают позицию в укрытии, используют подавление огнем, если необходимо пройти через опасную местность.
Ролик опубликовал пресс-центр Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Facebook, пишет УНИАН.
На видео сначала показывается, как бойцы передвигаются внутри промышленного или складского помещения. Они постоянно прячутся за колоннами и перебегают от одного укрытия к другому.
Отряд действует слаженно и внимательно. Во время подъема по лестнице боец спереди проверяет наличие врага сверху. А когда появилась необходимость преодолеть небольшой открытый участок между сооружениями, один из солдат "Интернационального легиона" использовал подавление огнем. Он начал беспрерывно стрелять в сторону российских войск, чтобы товарищи смогли пройти через опасную территорию.
Напомним, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай еще в начале июня рассказал, что в Северодонецк прибыли бойцы "Интернационального легиона".