Украина вводит визовый режим для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах по отмене безвизового режима с Россией.

"В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства предложил Кабинету Министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины", - сообщил Зеленский в своем телеграм-канале.

Ожидается, что уже в пятницу украинский кабмин примет постановление о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и РФ и применении некоторых международных договоров Украины с РФ.

По информации украинских СМИ, визовый режим для граждан России будет введен с 1 июля.