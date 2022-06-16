PMD Hospitality провела встречу с турагентствами-партнерами

Накануне в бакинском ресторане Paulaner компания PMD Hospitality провела встречу с туристическими агентствами-партнерами. В мероприятии также приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

Открывая официальную часть мероприятия, Азер Миртагави, генеральный директор PMD Hospitality, подробно рассказал о деятельности компании, инновациях, проводимых PMD Hospitality в отелях, а также о планах сотрудничества с местными турагентствами.