PMD Hospitality провела встречу с турагентствами-партнерами
Накануне в бакинском ресторане Paulaner компания PMD Hospitality провела встречу с туристическими агентствами-партнерами. В мероприятии также приняли участие председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев и генеральный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.
Открывая официальную часть мероприятия, Азер Миртагави, генеральный директор PMD Hospitality, подробно рассказал о деятельности компании, инновациях, проводимых PMD Hospitality в отелях, а также о планах сотрудничества с местными турагентствами.
По словам Миртагави, PMD Hospitality придает большое значение здоровью человека и здоровому образу жизни. Основными принципами компании являются обеспечение здорового образа жизни и забота о здоровье гостей.
В своем выступлении Миртагави отметил, что пандемия подходит к концу, многие страны снимают запреты: «Мы видим большую конкуренцию между странами и направлениями. Мы должны объединиться, чтобы победить в этом, так сказать, соревновании. Именно на это направлена наша сегодняшняя встреча».
Затем выступили Фуад Нагиев и Флориан Зенгстшмид.
Во второй части мероприятия представители отелей встретились с сотрудниками турагентств и представили свои предложения и пожелания.
Отметим, что целью PMD Hospitality является создание различных гостиничных активов, увеличение количества местных профессиональных кадров, обеспечение корпоративной социальной ответственности и устойчивого экономического роста в регионах Азербайджана в качестве вклада в рост ненефтяного сектора Азербайджана, развитие туристической экосистемы. В портфолио PMD Hospitality несколько 5-звездочных отелей (Chenot Palace Gabala, Gashalti Health Hotel, Chinar Hotel & SPA, Garabagh Resort & SPA, Galaalti SPA & Sanatorium, Lankaran Springs Wellness Resort, The Excelsior Hotel & Spa Baku, Ramada Plaza by Wyndham Gence , Goy Gol Lake Resort), роскошные курорты (Shamakhi Palace Sharadil) и ресторан Paulaner Azerbaijan.