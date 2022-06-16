Али Асадов встретился с генсеком Лиги арабских государств

Как сообщили в Кабинете министров, на встрече была подчеркнута важность IX Глобального Бакинского форума, выражена уверенность в том, что дискуссии и обмен мнениями в рамках мероприятия будут способствовать выработке новых подходов к решению ключевых вопросов глобальной повестки дня.

Были обсуждены новые вызовы в мире, в том числе текущая международная геополитическая ситуация, вопросы глобальной безопасности, риски продовольственного кризиса, проблема нехватки энергии, борьба с пандемией и многие другие вопросы.

Говоря о региональной безопасности на фоне новых реалий, сложившихся после 44-дневной Отечественной войны, премьер-министр Али Асадов сказал, что Азербайджан не жалеет усилий для превращения Южного Кавказа в регион мира, сотрудничества и взаимодействия. Было подчеркнуто, что восстановление транспортно-коммуникационной системы в регионе сулит большие перспективы в будущем и в связи с этим важное значение имеет Зангезурский коридор.

На встрече была предоставлена информация о работах по восстановлению и строительству, проводимых на освобожденных территориях, обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Лигой арабских государств.