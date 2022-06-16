«США заинтересованы в инвестициях, связанных с восстановлением Карабаха, но в этом вопросе азербайджанская сторона должна сделать определенные шаги», - заявил в интервью haqqin.az американский дипломат, экс-посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По его словам, нынешний посол США в Азербайджане Ли Литценбергер активно работает в этом направлении. Но, с его точки зрения, одной лишь работы американской дипломатической миссии по привлечению частного сектора США в восстановление Карабаха явно недостаточно.

«Было бы целесообразно, - подчеркнул Роберт Секута, - если официальный Баку обратился с коммерческими предложениями непосредственно к американским компаниям. Уверен, что частный сектор США готов уже сегодня участвовать в реставрационных и реконструкционных проектах на освобожденных территориях Карабаха».