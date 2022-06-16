Шевченко о скрытых договоренностях между Москвой и Евросоюзом

16:15

Российский журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз. В своем аккаунте в Facebook Шевченко пишет, что Украина радуется возможности присоединения к ЕС после обнадеживающего визита Макрона, Штольца и Драги. «А чему радоваться?», - вопрошает журналист. «Помощь пришла слишком поздно и от того, кто сам болен. У Европейского союза нет единой организации, занимающейся войной или обороной - эти функции ЕС передает НАТО, в котором тон задают американцы.

Идея о европейской военной структуре, параллельной НАТО, обсуждалась много лет, но была практически забыта. Фактически армии стран ЕС участвуют только в ограниченных миротворческих миссиях и руководствуются двусторонними соглашениями. Есть разные структуры с правом рекомендаций. Вступление в ЕС (точнее, ожидание вступления) Украины никаких чисто военных преимуществ не дает. Все поставки в Киев оружия идут в рамках межгосударственных отношений или по линии НАТО. Брюссель не распоряжается войной. Но чем он распоряжается? Деньгами, квотами на поставки в ЕС продукции из третьих стран, товарооборотом между членами Союза, миграционными потоками. Это огромный ресурс влияния, но как он может быть применим к современной Украине? Давать сегодня Украине деньги Европейского банка реконструкции и развития можно, но с пониманием, что деньги эти, скорее всего, либо сгорят в огне войны, либо осядут в карманах приближенных к власти. Европейцы не любители инвестировать таким образом.