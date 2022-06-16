Шевченко о скрытых договоренностях между Москвой и Евросоюзом
Российский журналист, политический и общественный деятель Максим Шевченко отреагировал на решение Еврокомиссии рекомендовать предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление в Евросоюз.
В своем аккаунте в Facebook Шевченко пишет, что Украина радуется возможности присоединения к ЕС после обнадеживающего визита Макрона, Штольца и Драги.
«А чему радоваться?», - вопрошает журналист.
«Помощь пришла слишком поздно и от того, кто сам болен.
У Европейского союза нет единой организации, занимающейся войной или обороной - эти функции ЕС передает НАТО, в котором тон задают американцы.
Идея о европейской военной структуре, параллельной НАТО, обсуждалась много лет, но была практически забыта.
Фактически армии стран ЕС участвуют только в ограниченных миротворческих миссиях и руководствуются двусторонними соглашениями.
Есть разные структуры с правом рекомендаций.
Вступление в ЕС (точнее, ожидание вступления) Украины никаких чисто военных преимуществ не дает.
Все поставки в Киев оружия идут в рамках межгосударственных отношений или по линии НАТО. Брюссель не распоряжается войной.
Но чем он распоряжается?
Деньгами, квотами на поставки в ЕС продукции из третьих стран, товарооборотом между членами Союза, миграционными потоками.
Это огромный ресурс влияния, но как он может быть применим к современной Украине?
Давать сегодня Украине деньги Европейского банка реконструкции и развития можно, но с пониманием, что деньги эти, скорее всего, либо сгорят в огне войны, либо осядут в карманах приближенных к власти.
Европейцы не любители инвестировать таким образом.
Нормального госрегулирования экономики и финансов от Украины сегодня требовать не приходится.
«Азовсталь» - самый мощный актив группы Рината Ахметова, поставлявшей в Европу металлический брус и ставшей фактически частью европейской экономики, больше не существует.
Это первый с 1945 года случай уничтожения крупного европейского (не по территориальной принадлежности, а по фактической включенности в логистические цепочки) предприятия - прямой удар по промышленности ЕС.
Заметим, что «Криворожсталь», принадлежащая индийской (а, стало быть, аффилированной с Pax Brittanica) «Mittal Steel», никаким атакам и разрушению не подвергается. Хотя, очевидно, что является стратегическим военным обьектом.
Деньги в сельское хозяйство? Европейцы не знают, что со своими производителями делать, включать украинцев (тем более что на плодородных землях Украины кипят бои, то есть растут риски инвестиций) в европейский рынок им не очень-то и надо.
Остаются миграционные потоки. Белые украинцы (исключительно в роли «черной рабочей силы») как альтернатива темнокожему потоку африканцев и арабов?
Вариант, почему бы Брюсселю не пойти на это для выравнивания фона европеоидной расы.
Еще - личные привилегии для властных кругов Киева, их включение в систему европейской бюрократии и истеблишмента, короче, решение собственных жизненных проблем украинской элиты.
Как приятно перебраться из современных Киева, Харькова, Одессы в Страсбург или Брюссель!
Да, самое главное - ЕС берет под свой контроль газопроводы из России, устраняя посредника в лице Украины. И, возможно, (специально для Франции и ее АЭС) урановые месторождения Желтых вод.
Долги-то надо будет отдавать.
Вот газовыми сетями и стратегическим сырьем Украина эти долги и отдаст. На той территории, которую будет контролировать.
Подозреваю, что вывод войск из Киевской, Харьковской, Сумской, Черниговской областей (по которым идут газовые трубы) и перенос акцентов на уничтожение активов Ахметова - это формат скрытых договоренностей между Москвой и ЕС, а вовсе не результат, безусловно, храброго и упорного, но все-таки преодолимого сопротивления теробороны и ВСУ.
Вопрос обслуживания газовых сетей, которые будут гнать «газ на запад - деньги на восток» даже при зомби-апокалипсисе, никто не отменял. Пусть ЕС сам и обслуживает.
А что вы хотите? Империализм - он такой», - подытожил М.Шевченко.