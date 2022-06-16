Лукашенко заговорил о «переделе мира»: «Никто не знает, чем в Украине закончится»

«Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: «Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…». В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности, - сказал президент Беларуси. - Все только начинается. То, что происходит в Украине, - это начало. Один из элементов крупного передела мира. Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой».

Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу: «Это я точно знаю». «Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить», - утверждает белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что весь Запад ввязался в войну, но Россия воюет обычными вооружениями. Но у России достаточно и другого оружия: «Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород. Соседние города. Но я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне. Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа - сильных мира сего - переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают. А проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром».