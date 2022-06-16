Лукашенко заговорил о «переделе мира»: «Никто не знает, чем в Украине закончится»
Никто не знает, чем закончится война в Украине, но это один из элементов крупного передела мира, считает президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БелТА.
«Что касается прогноза, никто не знает. Подчеркиваю, никто не знает, чем там закончится, как будет ситуация развиваться. Да, вы можете у меня спросить: «Ну как, ты же с Путиным там общаешься каждый день…». В ближайшее время встретимся, поговорим по экономике, безопасности, - сказал президент Беларуси. - Все только начинается. То, что происходит в Украине, - это начало. Один из элементов крупного передела мира. Поэтому как будут развиваться события… Тяжелый случай. Будут ломать, крошить. И, знаете, трещать будут прежде всего небольшие и средние государства. Такие, как мы, Чехия, Австрия, Швейцария. Они никуда не денутся. Их тоже будут крошить. Мир будет другой».
Александр Лукашенко заявил, что Россия привержена переговорному процессу: «Это я точно знаю». «Почему украинцы отказались разговаривать с россиянами? У нас начался этот диалог, я был в него вовлечен, за шиворот их сюда, можно сказать, притащил. Они ушли. Почему? Американцы сказали: нет, переговорам не бывать. И там управляют англичане, американцы через поляков во многом. Те везде хотят подсуетиться и быть возле ноги хозяина и что-то от этого получить», - утверждает белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что весь Запад ввязался в войну, но Россия воюет обычными вооружениями. Но у России достаточно и другого оружия: «Украинцы, Зеленский просят оружие дальнобойное для того, чтобы ударить по городам России. Курск, Ростов, Орел, Белгород. Соседние города. Но я как-то публично сказал, ни в коем случае этого делать нельзя. Потому что Россия уже применит нового уровня оружие. И применит по Киеву, по тем, кто принимает эти решения. Поэтому они еще немножко побаиваются. Но не от них зависит. Зависит все от того, насколько американцы будут их подталкивать к этой войне. Вчера Байден заявил, что будут перечислять каждый месяц Украине по полтора миллиарда долларов. Для чего? Для войны. Поэтому это только начало. Большая впереди у них работа - сильных мира сего - переделить мир. Американцы чувствуют, что проигрывают. А проигрывать не хотят, потому что это их богатство. Хочется быть сверху и управлять всем миром».