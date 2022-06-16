Сегодня в Мадриде в 17:00 по бакинскому времени стартует 1-й тур турнира претендентов на шахматную чемпионскую корону, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов.

В стартовой партии Теймур (рейтинг – 2753) будет играть белыми фигурами против Алирезы Фируджа (2793) – иранца, выступающего за Францию. Именно с Фируджа желал сыграть в чемпионском матче Магнус Карлсен. Норвежец не раз заявлял, что может отказаться от следующего чемпионского матча и отмечал, что ему было бы интересно сыграть именно с Фируджа.

Алиреза станет всего третьим шахматистом в истории, который примет участие в турнире претендентов, не достигнув возраста 20 лет. Завтра ему исполнится 19. Столько же в свое время было 10-му чемпиону мира Борису Спасскому, а 11-й чемпион мира Роберт Фишер сыграл в претендентском матче в рекордные 16 лет. Но у Фируджа есть уже и свой рекорд. В ноябре прошлого года он стал самым молодым гроссмейстером в истории, кому удалось пробить рейтинг в 2800 очков. Алиреза получил рейтинг 2804 в возрасте 18 лет и 5 месяцев.

Также в турнире претендентов принимают участие Ян Непомнящий (Россия, 2766), Дин Лижэнь (Китай), Фабиано Каруана (США, 2783), Хикару Накамура (США, 2760), Рихард Раппорт (Венгрия, 2764) и Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2750).

В трех других парах 1-го тура сыграют: Дуда – Раппорт, Дин – Непомнящий, Каруана – Накамура.

Соревнование пройдет в два круга и завершится 5 июля.

Напомним, что Теймур Раджабов получил на нынешний турнир специальное приглашение – wild card. Раджабов должен был сыграть на прошлом турнире претендентов, но отказался в марте 2020 года лететь в Екатеринбург из-за пандемии коронавируса, после чего его заменил француз Максим Вашье-Ляграв. Когда ФИДЕ была вынуждена прервать соревнование после первого круга, то многие посчитали, что замена азербайджанского гроссмейстера была несправедливой. После этого ФИДЕ приняла решение пригласить Теймура на следующий турнир претендентов.