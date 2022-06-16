Ципи Ливни: у отношений между Азербайджаном и Израилем есть большой потенциал

Отношения между Азербайджаном и Израилем имеют большие перспективы развития, сказала экс-глава МИД Израиля Ципи Ливни в кулуарах IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

По словам Ливни, большой потенциал есть в таких сферах, как энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение.

Она также отметила значимость Глобального Бакинского форума для решения проблем, с которыми сталкивается мир, а также то, что в этом году на форуме гораздо больше участников, чем до пандемии коронавируса.

«Мы затрагиваем такие важные вопросы, как нынешний кризис в Европе из-за российско-украинской войны, вопросы многосторонности и Южного Кавказа», - добавила экс-министр.