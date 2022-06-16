Совместные действия "Моссада" и спецслужб Турции обусловили союз США с Ираном наш обзор
Обозреватель газеты Haaretz Цви Барель приоткрыл завесу над взаимодействием спецслужб Турции и Израиля в борьбе с иранским террором. По его словам, «Моссад» и турецкая разведслужба MIT, возглавляемая Хаканом Фиданом, поддерживали тесные связи даже в период, когда отношения между двумя странами переживали худшие времена.
Когда на этой неделе Израиль призвал своих граждан, находящихся в Турции, немедленно вернуться домой, Анкара была готова к этому. Судя по сообщениям турецких СМИ, информация, которую «Моссад» передал MIT, привела к задержанию группы иранских диверсантов, готовивших теракты против израильских туристов.
Сотрудничество между израильскими и турецкими спецслужбами далеко не впервые срывает иранские операции в Турции, направленные не только против Израиля. В прошлом году турецкая полиция задержала вместе с руководителем иранской группы наркоторговцев еще одиннадцать человек, часть из которых была связана с иранскими спецслужбами, занималась сбором разведывательной информации, а также готовила физическую ликвидацию иранских оппозиционеров, нашедших политическое убежище в Турции.
Турецким спецслужбам известно, что ирано-турецкие криминальные группировки уже давно используются Тегераном для сбора оперативной информации разведывательного характера. Слежка за ними привела в прошлом году к аресту гражданина ИРИ Мухаммада Резазаде, которому были предъявлены обвинения в организации убийства лидера иранской оппозиции Масуда Молави в 2019 году.
Спустя три месяца в Турции были задержаны еще восемь человек, включая двух иранских агентов, которые планировали убийство бывшего иранского военнослужащего, бежавшего в Турцию.
До тех пор, пока Иран пытался действовать «только» против укрывающихся в Турции оппозиционеров, Анкара сглаживала «углы» этих ситуаций по дипломатическим каналам, а также с помощью спецслужб. Но когда Тегеран стал использовать территорию Турции в качестве плацдарма для нанесения террористических ударов по Израилю, Анкара публично заявила, что действия Ирана не только подрывают турецкий суверенитет, но и ставят под угрозу намерения Анкары нормализовать отношения с Израилем и еще больше осложняют напряженные отношения между Турцией и Ираном, достигшие своего пика в связи с намерениями Эрдогана провести четвертую по счету контртеррористическую операцию в Сирии, чтобы добиться создания «зоны безопасности» на границе двух стран.
Этот план привел к созданию весьма парадоксального «альянса» между Ираном и США, выступающих против турецкого вторжения в Сирию. Вашингтон, который до сих пор считает курдов союзниками и оказывает им военную и экономическую помощь, четко дал понять Турции, что решительно возражает против предстоящей спецоперации на границе с Сирией.
В свою очередь, Иран опасается, что Турция войдет в район Алеппо и вытеснит оттуда вооруженные подразделения иранских прокси - шиитские милиции. Как известно, Тегеран недавно направил им подкрепление, предупредив Анкару, что не будет уклоняться от вооружённого столкновения, если турецкая армия приблизится к зоне, контролируемой сирийскими и ливанскими шиитами.
Не случайно, турецкая пресса пишет сегодня о вооруженном столкновении с Ираном в Сирии, как о реальной перспективе.
Напряженность в Сирии усугубляется еще и крайне настороженным отношением Ирана к политике Турции на Южном Кавказе, в первую очередь, в отношении Азербайджана. Как известно, Иран был в ярости, когда во время 44-дневной войны Турция и Израиль создали альянс, который, как утверждают в Тегеране, позволил Азербайджану разгромить Армению.
Опасения Ирана резко возрастают в свете намечающегося сближения между Израилем и Турцией, а также возвращения Анкары на Ближний Восток за счет укрепления связей с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
Обозреватель Haaretz пишет, что новые контуры турецких связей в регионе и ухудшающиеся отношения между Анкарой и Тегераном превращают Турцию в важнейшего партнера Израиля в борьбе с угрозой иранского террора.
При этом, по мнению Бареля, альянс с Израилем вовсе не означает разрыва турецко-иранских экономических связей. Иран по-прежнему является важным торговым партнером Турции и представляет для нее внешнеполитический интерес.
Но сейчас, когда США стремятся сформировать региональный оборонительный союз против Ирана, а президент Байден называет одной из главных причин июльского визита на Ближний Восток заботу о безопасности Израиля, Анкара не хочет оказаться за пределами этого альянса и рассчитывает, что Израиль поможет Турции стать его частью и заодно восстановить осложнившиеся в последние годы отношения с Вашингтоном.