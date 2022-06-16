Отдел информации 17:53

Обозреватель газеты Haaretz Цви Барель приоткрыл завесу над взаимодействием спецслужб Турции и Израиля в борьбе с иранским террором. По его словам, «Моссад» и турецкая разведслужба MIT, возглавляемая Хаканом Фиданом, поддерживали тесные связи даже в период, когда отношения между двумя странами переживали худшие времена. Когда на этой неделе Израиль призвал своих граждан, находящихся в Турции, немедленно вернуться домой, Анкара была готова к этому. Судя по сообщениям турецких СМИ, информация, которую «Моссад» передал MIT, привела к задержанию группы иранских диверсантов, готовивших теракты против израильских туристов.

Сотрудничество между израильскими и турецкими спецслужбами далеко не впервые срывает иранские операции в Турции, направленные не только против Израиля. В прошлом году турецкая полиция задержала вместе с руководителем иранской группы наркоторговцев еще одиннадцать человек, часть из которых была связана с иранскими спецслужбами, занималась сбором разведывательной информации, а также готовила физическую ликвидацию иранских оппозиционеров, нашедших политическое убежище в Турции. Турецким спецслужбам известно, что ирано-турецкие криминальные группировки уже давно используются Тегераном для сбора оперативной информации разведывательного характера. Слежка за ними привела в прошлом году к аресту гражданина ИРИ Мухаммада Резазаде, которому были предъявлены обвинения в организации убийства лидера иранской оппозиции Масуда Молави в 2019 году. Спустя три месяца в Турции были задержаны еще восемь человек, включая двух иранских агентов, которые планировали убийство бывшего иранского военнослужащего, бежавшего в Турцию.

До тех пор, пока Иран пытался действовать «только» против укрывающихся в Турции оппозиционеров, Анкара сглаживала «углы» этих ситуаций по дипломатическим каналам, а также с помощью спецслужб. Но когда Тегеран стал использовать территорию Турции в качестве плацдарма для нанесения террористических ударов по Израилю, Анкара публично заявила, что действия Ирана не только подрывают турецкий суверенитет, но и ставят под угрозу намерения Анкары нормализовать отношения с Израилем и еще больше осложняют напряженные отношения между Турцией и Ираном, достигшие своего пика в связи с намерениями Эрдогана провести четвертую по счету контртеррористическую операцию в Сирии, чтобы добиться создания «зоны безопасности» на границе двух стран. Этот план привел к созданию весьма парадоксального «альянса» между Ираном и США, выступающих против турецкого вторжения в Сирию. Вашингтон, который до сих пор считает курдов союзниками и оказывает им военную и экономическую помощь, четко дал понять Турции, что решительно возражает против предстоящей спецоперации на границе с Сирией. В свою очередь, Иран опасается, что Турция войдет в район Алеппо и вытеснит оттуда вооруженные подразделения иранских прокси - шиитские милиции. Как известно, Тегеран недавно направил им подкрепление, предупредив Анкару, что не будет уклоняться от вооружённого столкновения, если турецкая армия приблизится к зоне, контролируемой сирийскими и ливанскими шиитами.