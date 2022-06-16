В МЧС прошла встреча с чемпионом Европы Асифом Зейналовым
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев встретился с членом азербайджанской сборной, победителем чемпионата Европы по мини-футболу в Словакии, сотрудником Спасательной службы особого риска МЧС, прапорщиком Асифом Зейналовым.
Поздравив члена сборной Азербайджана по мини-футболу от имени министра по чрезвычайным ситуациям генерал-полковника Кямаледдина Гейдарова, Мирзоев рассказал о значимости победы нашей команды, о достигнутых успехах.
Замминистра высоко оценил исторический успех нашей сборной по мини-футболу.
Затем Этибар Мирзоев вручил Асифу Зейналову медаль 3-й степени «За отличие на военной службе».