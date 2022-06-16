Байден: если бы НАТО не отреагировала, хаос угрожал бы всей Европе

«Россия не остановится только на Украине. Если бы НАТО не отреагировала, война и хаос угрожали бы всей Европе». Это заявил президент США Джо Байден, передает Associated Press.

Как отметил Байден, несмотря на политические риски и удар по американской экономике, США должны были вступить в противостояние с Россией на территории Украины.

«Но вариант ничего не делать был еще хуже. Если бы Россия вторглась в Украину и взяла ее под контроль, это стало бы угрозой для НАТО, и все это могло быть намного хуже», - отметил президент США.

По словам президента США, такая война могла бы угрожать хаосом в Европе.