МЧС закрыло «неправильный объект» в Баку фото
В ходе проверки, проведенной Государственной противопожарной службой на предприятии по производству постельных принадлежностей компании Gözəl, расположенном по адресу: Баку, Низаминский район, проспект Бабека, 2269, был выявлен ряд недочетов в области пожарной безопасности, представлявших прямую угрозу окружающей среде и интересам государственной собственности.
В МЧС сообщили, что, в частности, объект не был обеспечен нормативным запасным выходом; противопожарный бассейн не был построен в соответствии с нормой тушения пожаров на объекте; электроснабжение и электроустановки объекта не установлены в соответствии с требованиями «Правил установки электроустановок». Линии электропередач проложены над возгораемыми конструкциями на отдельных участках объекта. Допускается использование кабелей с поврежденной изоляцией; на объекте не установлена автоматическая пожарная сигнализация; производственные площади предприятия и стены административного здания покрыты горючими материалами; территория объекта и пути эвакуации не очищены от легковоспламеняющихся отходов; объект не был полностью укомплектован первичными средствами пожаротушения и огнетушителями и состав имеющихся огнетушителей не изменен; план эвакуации людей и ценностей при пожаре на объекте не был разработан в соответствии с нормой; работники на объекте не прошли инструктаж по пожарной безопасности и не были разработаны мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; в приказе не указан противопожарный режим для обеспечения пожарной безопасности на объекте; объект не обеспечен информационными щитами с указанием номеров вызова службы пожарной безопасности; работа предприятия не была согласована со службой.
На основании вышеуказанных недочетов Госслужбой было принято решение приостановить работу объекта.