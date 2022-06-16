ТуранБанк получил кредитную линию от авторитетного международного финансового института

Отмечая в этом году свое 30-летие, ТуранБанк - один из ведущих банков страны - и Фонд микрофинансирования EMF подписали кредитное соглашение на сумму 4 миллиона долларов США для расширения финансирования микро, малых и средних предприятий. Привлеченные средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса, что еще больше расширит доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.

Микрофинансовый фонд EMF был создан в 2008 году для содействия финансовой доступности в развивающихся странах. Фонд поддерживает перспективный, ответственный, прибыльный и устойчивый малый и средний бизнес. Отметим, что это уже второе кредитное соглашение между ТуранБанк и Фондом микрофинансирования EMF для финансирования малого и среднего бизнеса.

ТуранБанк успешно развивает сотрудничество по привлечению международных кредитных линий для оказания поддержки малому и среднему бизнесу. Банк, сотрудничая с такими престижными финансовыми учреждениями как Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD), Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Банк торговли и развития ECO (ECO TDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), поддерживает устойчивое развитие ненефтяного сектора в проектах малого и среднего бизнеса.

За 30 лет с момента своего создания TуранБанк постоянно развивался благодаря своим 18 точкам продаж, а также с помощью своих услуг завоевал важную позицию в финансовом секторе как с точки зрения качества, так и количества. Банк является одним из ключевых игроков финансового сектора Азербайджана, отличающимся своей стабильностью и надежностью.

Получить подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых банком, можно по телефону колл-центра 935, на официальном сайте TuranBank https://bit.ly/3fUQtbQ или на его страницах в социальных сетях.