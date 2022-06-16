Лукашенко: Мы не намерены воевать в Украине, но Запад нас туда втягивает

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается втянуть его страну в войну в Украине, передает БелТА.

«Никогда Владимир Путин меня не просил: давай, зайди там, кого-то замочи в Украине и прочее. А вот Запад нас толкает в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью, и построить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как его называют. В 2020 году не удалось. Продолжают это делать другими методами», - отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться «в этот конфликт и не создавать «войнушку».

«Нам надо защитить этот кусок земли. Пока, слава Богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», - сказал он.