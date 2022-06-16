Лукашенко: Мы не намерены воевать в Украине, но Запад нас туда втягивает
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Запад пытается втянуть его страну в войну в Украине, передает БелТА.
«Никогда Владимир Путин меня не просил: давай, зайди там, кого-то замочи в Украине и прочее. А вот Запад нас толкает в этот конфликт, чтобы разобраться и с Россией, и с Беларусью, и построить фронт - линию от Питера до Ростова. Чтобы не было этого белорусского балкона, как его называют. В 2020 году не удалось. Продолжают это делать другими методами», - отметил белорусский лидер.
Он подчеркнул, что Беларуси не нужно втягиваться «в этот конфликт и не создавать «войнушку».
«Нам надо защитить этот кусок земли. Пока, слава Богу, удается. Для меня главное, чтобы не влезть туда по уши, в этот украинский конфликт, а сделать так, чтобы он быстрее закончился», - сказал он.
Лукашенко заверил, что Беларусь не намерена воевать в Украине.
«Вчера мне задавали этот вопрос, уже негласно: вы зайдете в Украину - ваша армия? Я говорю: мы не собираемся никуда заходить, пока вы не перешли красную линию. Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод, мы мгновенно ответим, поэтому вы нас не трогайте, мы к вам не собираемся идти», - заявил он.