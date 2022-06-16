На суде Вильяма Гаджиева разгорелись страсти вокруг бухгалтерской книги

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.

Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания продолжился процесс изучения документов. Адвокат бывшего главы исполнительной власти Эльмар Керимов потребовал, чтобы документы, рассмотренные прокуратурой, были представлены в качестве доказательств в суде. Наряду с протоколами ознакомления по делу была предъявлена записная книжка главного бухгалтера Имишлинской районной исполнительной власти Джамиля Мусаева (в записной книжке отражены суммы, полученные от граждан – прим. ред.).

Адвокат Керимов возразил против принятия в суде блокнота главного бухгалтера в качестве официального документа. Он заявил, что Мусаев является должностным лицом, и что его связь с кем-либо не имеет ничего общего с подсудимым.

«С 2017 года он делает записи в блокноте. Блокнот этот нельзя считать официальным документом. Документ заверяется печатью и подписью. Если бы он был порядочным человеком, то в свое время обратился бы в правоохранительные органы».