На суде Вильяма Гаджиева разгорелись страсти вокруг бухгалтерской книги
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось слушание по уголовному делу бывшего главы исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, в ходе заседания продолжился процесс изучения документов. Адвокат бывшего главы исполнительной власти Эльмар Керимов потребовал, чтобы документы, рассмотренные прокуратурой, были представлены в качестве доказательств в суде. Наряду с протоколами ознакомления по делу была предъявлена записная книжка главного бухгалтера Имишлинской районной исполнительной власти Джамиля Мусаева (в записной книжке отражены суммы, полученные от граждан – прим. ред.).
Адвокат Керимов возразил против принятия в суде блокнота главного бухгалтера в качестве официального документа. Он заявил, что Мусаев является должностным лицом, и что его связь с кем-либо не имеет ничего общего с подсудимым.
«С 2017 года он делает записи в блокноте. Блокнот этот нельзя считать официальным документом. Документ заверяется печатью и подписью. Если бы он был порядочным человеком, то в свое время обратился бы в правоохранительные органы».
Сам Вильям Гаджиев назвал тетрадь главного бухгалтера «ерундой». Адвокат также заявил суду, что деньги присваивал сам Джамиль Мусаев: «В доме этого человека не проводился обыск, и не выяснялось, куда он положил деньги».
Судья сообщил, что всему этому будет дана правовая оценка.
Затем были оглашены документы, связанные с незаконным распределением социального жилья в период пребывания Гаджиева на посту главы исполнительной власти. Кроме того, рассмотрели незаконные распоряжения исполнительной власти о заключении договоров социального найма и аренды земли.
Адвокат Керимов заявил, что приказы отданы на законных основаниях. Гаджиев также сказал, что приказы были законными: «Если они были незаконными, то почему бы не отменить их через суд?».
В документах также указано, что в ходе проверки из квартиры Гаджиева в так называемом районе Сахарного завода Имишлинского района было изъято 10 тысяч манатов.
Суд продолжится 20 июня.