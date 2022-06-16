Мошенник, обманувший семью «Черного полковника», отправился в тюрьму

Обвиняемый Джавид Мамедзаде признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сообщил, что с 2012 года работал водителем у Адиля Гусейнова, сына «Черного полковника», и был с ним в хороших отношениях. В 2018 году сестра Адиля сообщила ему, что брат хочет продать земельный участок в поселке Бильгя.

Как сообщает haqqin.az, Мамедзаде, работавший водителем в семье Гусейновых, обманул их, злоупотребив доверием супруги покойного Элеоноры Гусейновой. Он выяснил, что Гусейновы хотят продать 0,237 га земли в поселке Бильгя. Зная, что с документами на земельный участок не все в порядке, Мамедзаде пообещал супруге «Черного полковника», что получит выписку из Службы государственного реестра по имущественным вопросам. Таким образом Мамедзаде мошенническим путем завладел 137 тысячами манатов.

Завершился судебный процесс над 33-летним жителем Баку Джавидом Мамедзаде, обвиняемым в мошенничестве в отношении членов семьи Фатуллы Гусейнова, известного как «Черный полковник» и убитого перед своим домом бандой Гаджи Мамедова в 2004 году.

«Необходимые документы отсутствовали, поэтому землю продать не получалось. Я помог ей получить выписку на 26 соток земли, получив за это 82 тысячи манатов. 17 соток через меня были проданы за 170 тысяч манатов. Я взял деньги, отдал Элеоноре 51 тысячу манатов, сказав, что остальные деньги нужны для оформления документов на продажу оставшейся части».

Потерпевшая Элеонора Гусейнова заявила, что в поселке Бильгя у семьи было 0,26 га земли, названной в честь ее дочерей Наили и Севиндж Гусейновых, а также 0,24 га земли, выделенной на основе распоряжения. Земля была огорожена и использовалась в течение многих лет. Позже из-за нужды в деньгах ее решили продать.

«Я знаю Джавида много лет, доверяла ему, никогда не думала, что меня обманут. В 2018 году я отдала Джавиду 94 600 манатов в доме моего сына. Моя дочь действительно получила выписку из госреестра на землю, выделенную Наиле и Севиндж, и показала ее нам», — рассказала потерпевшая.

По словам Гусейновой, она дала Мамедзаде доверенность на продажу 0,17 га земли за 170 тысяч манатов. Земля была продана. Из вырученных денег она получила только 51 тысячу манатов, а оставшуюся сумму забрал водитель. «Он сказал, что якобы отдал 43 тысячи манатов посреднику, который продал землю, и 9,5 тысячи манатов - нотариусу. Заявил, что оставшиеся 65 тысяч манатов потратит на документальное оформление оставшейся земли».

«Рассказала об этом сыну. Сын понял, что Джавид лжет. Но водитель сказал, что получит выписку на оставшуюся землю, и жаловаться в правоохранительные органы не нужно. Добавил, что для получения заявления необходимо дополнительно 18 тысяч манатов. В июне 2019 года мы дали Джавиду 15 тысяч манатов. Однако Джавид всячески оправдывался, лгал и уклонялся от взятых на себя обязательств. Сегодня он должен нам 137 тысяч манатов. Он продолжает обманывать нас и сегодня», - говорит Гусейнова.

Суд приговорил Джавида Мамедзаде к 7 годам лишения свободы.