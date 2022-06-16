Мошенник, обманувший семью «Черного полковника», отправился в тюрьму
Завершился судебный процесс над 33-летним жителем Баку Джавидом Мамедзаде, обвиняемым в мошенничестве в отношении членов семьи Фатуллы Гусейнова, известного как «Черный полковник» и убитого перед своим домом бандой Гаджи Мамедова в 2004 году.
Как сообщает haqqin.az, Мамедзаде, работавший водителем в семье Гусейновых, обманул их, злоупотребив доверием супруги покойного Элеоноры Гусейновой. Он выяснил, что Гусейновы хотят продать 0,237 га земли в поселке Бильгя. Зная, что с документами на земельный участок не все в порядке, Мамедзаде пообещал супруге «Черного полковника», что получит выписку из Службы государственного реестра по имущественным вопросам. Таким образом Мамедзаде мошенническим путем завладел 137 тысячами манатов.
Обвиняемый Джавид Мамедзаде признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В своих показаниях он сообщил, что с 2012 года работал водителем у Адиля Гусейнова, сына «Черного полковника», и был с ним в хороших отношениях. В 2018 году сестра Адиля сообщила ему, что брат хочет продать земельный участок в поселке Бильгя.
«Необходимые документы отсутствовали, поэтому землю продать не получалось. Я помог ей получить выписку на 26 соток земли, получив за это 82 тысячи манатов. 17 соток через меня были проданы за 170 тысяч манатов. Я взял деньги, отдал Элеоноре 51 тысячу манатов, сказав, что остальные деньги нужны для оформления документов на продажу оставшейся части».
Потерпевшая Элеонора Гусейнова заявила, что в поселке Бильгя у семьи было 0,26 га земли, названной в честь ее дочерей Наили и Севиндж Гусейновых, а также 0,24 га земли, выделенной на основе распоряжения. Земля была огорожена и использовалась в течение многих лет. Позже из-за нужды в деньгах ее решили продать.
«Я знаю Джавида много лет, доверяла ему, никогда не думала, что меня обманут. В 2018 году я отдала Джавиду 94 600 манатов в доме моего сына. Моя дочь действительно получила выписку из госреестра на землю, выделенную Наиле и Севиндж, и показала ее нам», — рассказала потерпевшая.
По словам Гусейновой, она дала Мамедзаде доверенность на продажу 0,17 га земли за 170 тысяч манатов. Земля была продана. Из вырученных денег она получила только 51 тысячу манатов, а оставшуюся сумму забрал водитель. «Он сказал, что якобы отдал 43 тысячи манатов посреднику, который продал землю, и 9,5 тысячи манатов - нотариусу. Заявил, что оставшиеся 65 тысяч манатов потратит на документальное оформление оставшейся земли».
«Рассказала об этом сыну. Сын понял, что Джавид лжет. Но водитель сказал, что получит выписку на оставшуюся землю, и жаловаться в правоохранительные органы не нужно. Добавил, что для получения заявления необходимо дополнительно 18 тысяч манатов. В июне 2019 года мы дали Джавиду 15 тысяч манатов. Однако Джавид всячески оправдывался, лгал и уклонялся от взятых на себя обязательств. Сегодня он должен нам 137 тысяч манатов. Он продолжает обманывать нас и сегодня», - говорит Гусейнова.
Суд приговорил Джавида Мамедзаде к 7 годам лишения свободы.