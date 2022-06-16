В Украине рассказали о переговорах Джонсона и Зеленского

«Президент Украины Владимир Зеленский, команда Офиса президента и правительства обсудили с премьером Великобритании Борисом Джонсоном поставку тяжелого оружия и систем ПВО, экономическую поддержку, усиление санкционного давления на Россию, а также гарантии безопасности». Об этом в своем Telegram написал глава ОП Украины Андрей Ермак.

По его словам, сам Зеленский заявил, что у них с Джонсоном «общий взгляд на то, как двигаться к победе Украины». Он поблагодарил премьера Британии за мощную поддержку.

Напомним, что сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во второй раз с начала войны прибыл в Украину с необъявленным визитом.