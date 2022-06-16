Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели переговоры

В пятницу, 17 июня, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского МИД.

В ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня в контексте реализации положений подписанной 22 февраля на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном.

Стороны также обменялись мнениями по ряду региональных и международных тем. Одной из главных тем разговора стал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией при посредничестве России. "Подчеркнута важность соответствующей работы при посреднической роли России в русле трехсторонних договоренностей на высшем уровне от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - сказано в заявлении.