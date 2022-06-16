Азербайджан передал Армении останки 1 713 военнослужащих

«Азербайджан после исторической победы вернул противоположной стороне останки 1 713 армянских военнослужащих, найденные на освобожденных землях, и 159 армянских военнопленных, задержанных в разное время. Об этом заявил начальник Службы госбезопасности, председатель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Али Нагиев.

По его словам, вопреки нормам международного гуманитарного права сведения о 3 890 гражданах Азербайджана, пропавших без вести в первой карабахской войне, не представлены Арменией по сегодняшний день.