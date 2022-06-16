Али Нагиев: Судьба шести азербайджанских военнослужащих остается неизвестной

12 азербайджанских военнослужащих попали в плен, получив ранения, по завершении второй карабахской войны. Об этом заявил начальник Службы государственной безопасности, председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, взятых в заложники граждан Али Нагиев.

Председатель комиссии отметил, что при посредничестве международных организаций они в кратчайшие сроки были возвращены на родину.

«До сих пор судьба 6 азербайджанских военнослужащих остается невыясненной», - сказал он.