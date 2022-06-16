Зохра Агамирова и Арзу Джалилова вышли в финалы чемпионата Европы в Тель-Авиве

Сегодня на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Тель-Авиве завершились квалификационные соревнования у сеньорок.

Спортсменки выступали с булавами и лентой. Зохра Агамирова с булавами заняла 7-е место и вышла в финал. В этом же виде Арзу Джалилова стала 9-й и остановилась в шаге от финальной восьмерки. Зато Арзу пробилась в финал с лентой. Тут она стала 8-й, Зохра же – 23-й.

По сумме четырех упражнений Агамирова заняла 8-е место, а Джалилова – 11-е. Обе наши гимнастки вышли в финал многоборья, куда попали 24 лучшие спортсменки.

Таким образом, завтра Зохра и Арзу поборются в финале многоборья, а в воскресенье состоятся отдельные финалы. Агамирова выступит в финалах с мячом и булавами, Джалилова – в финале с лентой.

Также завтра в борьбу вступает наша основная групповая команда. Напомним, вчера в юниорских соревнованиях Камила Гафарова завоевала бронзу в финале упражнения с булавами.