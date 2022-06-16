Борис Джонсон предложил Зеленскому новую военную программу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время ранее необъявленного визита в Киев предложил Владимиру Зеленскому программу подготовки украинских военных на британской территории, пишет The Independent.

«Украинские военные используют британские ракеты для защиты суверенитета вашего государства, но также – и для защиты тех же свобод, которые мы воспринимаем как должное. Именно поэтому я предложил президенту Зеленскому новую масштабную программу военной подготовки, которая может изменить баланс этой войны», – отметил Джонсон.

Британский премьер уточнил, что военные Соединенного Королевства могут обеспечить подготовку до 10 тысяч украинских военнослужащих каждые 120 дней.

«Через два месяца после моего последнего визита мужество, решительность и стойкость украинцев крепки, как никогда, и я знаю, что несокрушимая решительность переживет напрасные амбиции Путина», – подытожил Джонсон.