Путин о возможных ударах по Киеву

Президент России Владимир Путин высказался об ударах по центрам принятия решений в Киеве. Об этом глава государства сказал в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Что касается красных линий, позвольте, я оставлю при себе, потому что это с нашей стороны будет означать достаточно жесткие действия по центрам принятия решений. Но это та сфера, которая должна остаться на решение военно-политического руководства страны», — сказал он.

Глава российского государства подчеркнул, что те люди, которые заслуживают соответствующих действий со стороны Москвы, «должны сами для себя сделать вывод — с чем могут столкнуться, если будут переходить черту».