В «Азеригаз» ответили на вопросы журналистов

Сегодня в административном здании «Азеригаз» прошла очередная акция «Открытые двери». На акции с участием представителей СМИ и общественных организаций, а также блогеров начальник отдела экстренной помощи «104» Халида Шимшек огласила статистику обращений, поступивших с 1 июня по настоящее время.

Глава ведомства призвал абонентов эффективнее относиться к обращениям, связанным с счетчиком. Было рекомендовано при звонке находиться возле счетчика.

Начальник отдела по применению счетчиков, управлению и контролю Ровшан Махияддинов проинформировал участников о текущей ситуации с обновлением и применением счетчиков.