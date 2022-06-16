В «Азеригаз» ответили на вопросы журналистов
Сегодня в административном здании «Азеригаз» прошла очередная акция «Открытые двери». На акции с участием представителей СМИ и общественных организаций, а также блогеров начальник отдела экстренной помощи «104» Халида Шимшек огласила статистику обращений, поступивших с 1 июня по настоящее время.
Глава ведомства призвал абонентов эффективнее относиться к обращениям, связанным с счетчиком. Было рекомендовано при звонке находиться возле счетчика.
Начальник отдела по применению счетчиков, управлению и контролю Ровшан Махияддинов проинформировал участников о текущей ситуации с обновлением и применением счетчиков.
Отвечая на вопрос, он сказал, что государственная проверка счетчиков, находящихся в эксплуатации 5 лет, обязательна, и это основано на соответствующих правилах и законах.
Ровшан Махияддинов сообщил, что процесс ввода в эксплуатацию счетчиков, признанных годными после проверки, осуществляется в соответствии с правилами.