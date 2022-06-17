Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17 июня 2022, 23:09

Потери Украины убитыми и ранеными в Донбассе составляют в среднем до тысячи человек в день, сказал во время визита в США руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде и глава украинской делегации на мирных переговорах с Россией Давид Арахамия изданию Axios. «Погибших каждый день – от 200 до 500 человек, - отметил, в частности, Арахамия. – За последние две недели наши потери сильно выросли. Однако у Украины «есть цифры для продолжения борьбы» – ВСУ уже мобилизовали миллион человек и планируют призвать еще два миллиона граждан».

Лидер фракции «Слуга народа» подчеркнул, что сейчас не время для переговоров, поскольку позиция Украина довольно слаба. Несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский признал, что в боях в Донбассе украинская армия понесла большие потери, назвав, правда, меньшую цифру. По словам президента, в Вооруженных силах Украины ежедневно погибают в среднем 100 украинских военнослужащих и более 200 получают ранения. Аналогичную цифру озвучил и председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, заявивший, что Пентагон оценивает ежедневные потери украинской армии примерно в 100 человек убитыми и порядка 300 – ранеными. Российской армии, которая также несет большие потери в Донбассе и продвигается очень медленно, удалось в последние недели изменить ход войны в свою пользу. Главной причиной этого, по мнению специалистов, является ощутимый разрыв между огневыми силами сторон. Украинская армия практически исчерпала боекомплекты для находящихся на вооружении ВСУ реактивных установок советского производства «Ураган», «Град», «Смерч», «Точка-У», а также буксируемых и самоходных гаубиц. Эти боеприпасы истощены также на складах стран Восточной Европы, входивших до развала СССР в Организацию Варшавского договора, что неудивительно – на фоне ожесточенных боевых действий, длящихся уже более трех с половиной месяцев, масштабы расхода боеприпасов колоссальны. На снимках, сделанных в эти дни спутниками Maxar, отчетливо видно, что степи Донбасса покрыты от разрывов ракет и снарядов сплошными трещинами.

Судя по снижению интенсивности огня со стороны ВСУ, военная промышленность Украины больше не производит эти боеприпасы, поскольку её мощности уничтожены российскими ракетами. В результате украинская армия воюет практически только боеприпасами, поставляемыми Западом, а также 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, количество которых ограничено. России же, в отличие от высокоточных ракет, пока хватает обычных боеприпасов и артиллерийских систем. В противовес Украине российские склады боеприпасов не были опустошены или уничтожены. Командование российской армии бросает в бой законсервированные артиллерийские системы, ракетные установки и военную технику советского производства. В частности, несколько недель назад в Донбасс была переброшена крупная партия боевых танков Т-62 производства 70-х годов прошлого века, у которых нет защиты от современных противотанковых ракет. Впрочем, российских генералов не волнует, судя по всему, жизнь экипажей танков. Главное для них – выполнить приказ Кремля и занять побольше территорий Украины. Еще одна причина тактического перевеса армии России, наметившегося в последние недели, заключается в том, что ВСУ уже не имеют возможности наносить удары по логистике российской армии, складам с боеприпасами и тыловому снабжению, как это было в начале войны – российская армия сумела наладить собственную систему снабжения в глубине оккупированных украинских территорий и выстроить систему ПВО для защиты оружейных складов и складов горючего. У Украины сегодня нет средств для нанесения ударов по складам боеприпасов и горючего российской армии в глубине линии соприкосновения. Все украинские беспилотники Bayraktar TB2 сбиты, а запасы ракет истощены. Кроме того, судя по сообщениям из российских источников, Турция отказалась от поставок Украине новых партий БПЛА Bayraktar и ракет к ним. Таким образом ВСУ остались без огневых средств для нанесения ударов в глубину оккупированных территорий (100-120 км), а также лишились возможности атаковать с воздуха из-за мощной системы российской ПВО.

В ВСУ говорят, что в настоящее время соотношение огневой мощи сторон в Донбассе составляет от 1 до 10 или даже до 15 в пользу России. Несколько дней назад с аналогичным заявлением выступил Пентагон, сообщив, что огневая мощь российской армии, как минимум, в десять раз превышает украинскую. Другими словами, в ответ на десять снарядов русской артиллерии украинцы отвечают всего одним. Также есть десятикратная разница в количестве танков и другой бронетехники. ВСУ остается лишь ждать техники, обещанной Западом. Учитывая, что Германия и Франция по-прежнему блокируют поставки в Украину танков «Леопард» и другой бронетехники, рассчитывать на неё в ближайшее время Киев не может. Изменение характера войны в Украине способствовало тому, что армия России перешла к своей традиционной тактике: в отличие от начала войны, она уже не выдвигает на передний край танки и другую бронетехнику, а закрепляется в окопах, использует всю мощь своей артиллерии и только потом начинает продвижение. В то же время благодаря американским гаубицам М-777 и ограниченному количеству гаубиц «Цезарь», предоставленных Францией, ВСУ имеют некоторое преимущество в определении точек обстрела российской артиллерии и нанесении ответных ударов. Этот приоритет отметил Марк Милли на пресс-конференции по итогам третьей встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе. «Я скажу так: украинская артиллерия, а также навыки украинских артиллерийских подразделений на поле боя с использованием гаубиц M-777 являются очень хорошими», - подчеркнул он.