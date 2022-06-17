Израильские СМИ: в Дамаске попытался приземлиться российский военный самолет

Ракетная атака на аэропорт в Дамаске, произошла в ночь с 9 на 10 июня. После этого аэропорт Дамаска был закрыт на двое суток.

Как сообщает израильское издание «Дебка», в пятницу, 17 июня, российский военно-транспортный самолет Ту-154 попытался приземлиться в аэропорту Дамаска, но у него это не получилось. Самолет вылетел с авиабазы Хмеймим под Латакией. Ему пришлось вернуться на базу.

Напомним, что в результате последнего авиаудара по аэропорту Дамаска была уничтожена единственная взлетно-посадочная полоса, а также VIP-зал.