Азербайджанец избран в Комитет ООН по правам человека

В пятницу, 17 июня, в рамках 39-го заседания Международного пакта о гражданских и политических правах в Нью-Йорке прошли выборы в Комитет ООН по правам человека на 2023-2026 годы, передает МИД Азербайджана.

Отмечается, что на 9 вакансий в Комитете претендовали кандидаты из 17 стран, в том числе заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Фарид Ахмедов.

В голосовании, в котором приняли участие 173 страны, кандидат от Азербайджана был избран членом комитета с 94 голосами.

Отметим, что созданный в 1993 году Комитет ООН по правам человека следит за выполнением государствами положений Международного пакта о гражданских и политических правах и является одним из основных международных механизмов защиты прав человека на глобальном уровне.

Представитель Азербайджана впервые избран в Комитет в составе 18 членов. Министерство иностранных дел выражает благодарность всем странам, поддержавшим избрание представителя Азербайджана в эту престижную организацию.