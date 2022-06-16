Хикмет Гаджиев: Азербайджан получает множество обращений по энергетическим вопросам

«Азербайджан получает множество двусторонних обращений по энергетическим вопросам на двусторонней основе. Будучи надежным партнером, Азербайджан также прилагает все усилия для повышения энергетической безопасности Европы». Об этом заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что процессы меняются настолько быстро, что в межгосударственных отношениях сегодня происходят вещи, которые вчера не приходили в голову.

«К сожалению, в мире также большие проблемы с энергетикой. Здесь могут и возникнуть продовольственные проблемы. Миграционные проблемы могут возникнуть снова. Мы считаем, что на фоне всего этого очень важно, чтобы страны объединились и решили эти вопросы», - добавил Хикмет Гаджиев.