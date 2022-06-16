Украина назвала свои потери в военной технике

«С начала полномасштабной войны украинская армия потеряла до половины своей военной техники». Такое мнение выразил в интервью командующий материально-техническим обеспечением Командования Сухопутных войск Украины Владимир Карпенк, передает National Defense.

Он отметил, что Украина на сегодняшний день имеет примерно 30-40%, а иногда и до 50% потерь техники в результате активных боев.

«Таким образом, мы потеряли примерно 50%. Потеряно около 1300 БМП, 400 танков и 700 артиллерийских систем», - сказал он, добавив, что одна бригада ВС Украины может прикрыть около 40 км линии фронта.