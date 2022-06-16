Байден: я не буду встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии

Джо Байден не намерен встречаться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, передает Mignews.

Такое заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов по поводу того, как он будет себя вести относительно дела об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.

«Я не собираюсь встречаться с Мухаммедом ибн Салманом. Я собираюсь на международную встречу, в которой примет участие Салман», - пояснил Байден.

Уточняется, что планы переговоров с кронпринцем во время его первого визита в регион после его избрания президентом подверглись критике со стороны правозащитников.